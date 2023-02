«Messi et Neymar sont cramés», «Mbappé est la seule arme du PSG»: un célèbre journaliste français détruit le PSG après sa défaite contre Marseille

À quelques jours de son huitième de finale de Ligue des champions très attendu contre le Bayern, le PSG est en pleine crise. Très décevants depuis le début de l’année 2023, les Parisiens, privé de Kylian Mbappé en raison d’une blessure, ont été éliminés de la Coupe de France par Marseille ce mercredi (2-1).

Daniel Riolo, célèbre journaliste français, n’a pas épargné le PSG suite à son élimination, pointant notamment l’impact décevant de Messi et Neymar et la dépendance à Mbappé. « Tout le monde a dû penser à un moment que si Mbappé avait été là, il y a quelques espaces qui auraient été mieux exploités par les Parisiens. On sait que c’est l’arme du PSG et il n’y en a pas d’autre dans ce club, il n’y a que Mbappé. On se tue à le répéter et les gens ne veulent pas toujours l’entendre mais il n’y a que lui », a-t-il déclaré dans l’After Foot de RMC Sports. « Sans lui ce mercredi et avec un OM au complet, capable de presser partout sans baisse d’intensité, on a vu ce que l’on attendait. À savoir un Marseille supérieur qui n’avait pas peur même dans le un-contre-un. Neymar et Messi ont tenté des percées mais ils ont buté sur des Marseillais vaillants qui voulaient toujours ressortir les ballons et qui ont abattu un travail incroyable au milieu. »