Il agresse et vole le portefeuille d’une septuagénaire qui se déplaçait avec un déambulateur dans le quartier des Guillemins à Liège

Mercredi, sur le coup de midi, un homme en séjour illégal a été poursuivi puis maîtrisé par deux badauds aux abords de la gare des Guillemins à Liège. Quelques instants plus tôt, l’homme avait dérobé, à l’aide violences, le portefeuille d’une dame de 75 ans qui se déplaçait avec un déambulateur.

Deux témoins de la scène, âgés de 32 et 60 ans, ont poursuivi le voleur avant de le rattraper et de le maintenir au sol. Ils ont ensuite appelé la police de Liège qui a envoyé une équipe sur place. Le voleur, en séjour illégal, a été privé de liberté et placé en cellule au commissariat de Natalis à Liège. Il est bien connu de la justice puisqu’il a déjà été condamné pour des vols. Quant à la victime, elle a pu récupérer son portefeuille.