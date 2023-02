Atteinte d’un cancer rare, Mathilde a perdu la bataille: «Mobilisons-nous, elle voulait financer la recherche pour sauver, demain, d’autres vies»

Études, diplôme, travail… Son parcours a tout de ce qu’il y a de plus classique. À 26 ans, Mathilde a plein de projets en tête. La jeune Bruxelloise doit revoir ses plans après une chute en snowboard et un scanner.

Les glandes surrénales, situées au-dessus des reins, produisent des hormones qui maintiennent à l’équilibre la concentration d’eau et de sel dans le corps, régulent la tension artérielle et contrôlent le métabolisme des glucides, lipides et protéines. Elles permettent également à l’organisme de s’adapter aux situations de stress intense et le développement des caractères sexuels. « En dehors des dosages hormonaux standards, l’étude du profil stéroïdien urinaire par spectrométrie de masse est un outil très prometteur pour différencier les tumeurs surrénaliennes corticales bénignes et malignes », indique Mathilde.

« Mathilde et ses Étoiles »

Malgré les différents traitements déjà administrés, les cellules cancéreuses résistent et refusent de disparaître. Mais Mathilde refuse de baisser les bras et lance une collecte mi-janvier : « Mathilde et ses Étoiles contre le Corticosurrénalome ». « Car pour donner du sens à mon combat, je souhaite faire connaître ce cancer rare, voire méconnu… et le sortir de son isolement pour qu’on s’y intéresse. Je souhaite que ce cancer rare bénéficie aussi de financement pour la recherche médicale, insuffisante aujourd’hui », présente-t-elle. « La rareté du corticosurrénalome justifie une prise en charge multidisciplinaire dans un centre expert. Votre don permettra de soutenir la recherche médicale autour d’une proposition de recherche intitulée « La métabolomique des stéroïdes urinaires comme nouvelle approche diagnostique d’un corticosurrénalome ». Derrière cette étude se cache l’espoir d’une nouvelle technique de diagnostic de ce cancer, qui a déjà été validée par plusieurs publications scientifiques et qui pourrait notamment permettre d’identifier précocement une éventuelle récidive. »

Très rapidement, la collecte grossit : 2.500 euros le 15 janvier, un jour plus tard 10.000 euros, puis 15.000 euros, 20.000 euros, 25.000 euros… Pour dépasser les 37.000 euros. Malheureusement, Mathilde n’est plus là. La maladie l’a emporté mais le combat se poursuit.

« Saleté de crabe ! Le moment tant redouté est finalement arrivé : une personne parmi les plus chères que je compte, est partie rejoindre les étoiles ce samedi 4 février. Que dire ? Je suis submergé par une douleur immense, un sentiment d’injustice empreint de colère. Cette épreuve sera très difficile à surmonter », écrit sur Facebook Bernard Clerfayt, son père qui est également ministre bruxellois et bourgmestre empêché de Schaerbeek. « Mathilde voulait soutenir la recherche, trop peu financée, contre son cancer particulièrement rare : le corticosurrélanome. Elle le voulait pour sauver, demain, d’autres vies. Mobilisons-nous pour ‘Mathilde et ses étoiles’. »