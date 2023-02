Une journée portes ouvertes à la FUCaM Mons dédiée aussi aux parents

Les parents s’impliquent de plus en plus dans les études supérieures de leurs enfants, comme l’explique Frédéric Nils, professeur à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’UCLouvain. « Les enfants d’aujourd’hui acceptent plus facilement la présence de leurs parents lors de salons étudiants. Mais les parents eux-mêmes sont demandeurs d’informations sur un système qui a beaucoup changé depuis l’instauration du décret Bologne, qui a réformé l’enseignement supérieur. » Pas facile pour ceux et celles qui ont connu le système des candis/licences de s’y retrouver dans les crédits, le décret paysage, etc. La journée portes ouvertes permettra d’offrir un aperçu complet des atouts de l’UCLouvain en matière de formation et d’encadrement. Elle sera l’occasion de :

– Découvrir l’enseignement supérieur sous toutes ses coutures (coûts, organisation des études, décret paysage…) ;

– Recevoir des conseils pour faciliter la transition du secondaire au supérieur ;

– Etre accompagné dans le choix des études ; – Se renseigner sur les programmes d’études de l’UCLouvain ; – Prendre des renseignements utiles concernant le logement, l’inscription, les aides financières… Lire aussi 80 nouveaux logements étudiants basse-énergie sur le campus UCLouvain FUCaM à Mons Des représentants de toutes les facultés présentes sur chaque campus, des étudiants, des enseignants et membres des services étudiants seront également présents pour échanger, guider et rassurer les futurs étudiants et leurs parents. Le programme sur chaque campus – A Mons (FUCaM), de 8h30 à 13h – Chaussée de Binche 151, Hall des cours : petit-déjeuner – université, mode d’emploi – informations sur les programmes d’étude et les services – visite de campus. – A Louvain-la-Neuve, de 9h à 16h30 – Auditoires Montesquieu et More : introduction au fonctionnement de l’université – découverte des études universitaires – présentation des facultés – information sur les programmes et services – informations sur le rôle des parents – animation étudiante, sportive et culturelle – le coût d’une année universitaire et les aides disponibles – visite de campus.