Jean-Luc Crucke débarque chez les Engagés: d’abord aux côtés de Mathilde Vandorpe au Parlement wallon, il se présentera sur les listes Fédérales avec Catherine Fonck en 2024

Au Parlement wallon, l’unique députée représentant la Wallonie picarde, Mathilde Vandorpe, sera donc rejointe par Jean-Luc Crucke. « Cela nous permet d’avoir une deuxième voix, et on sait à quel point sa voix est forte, au sein des Engagés pour défendre la Wallonie picarde. Pendant plus de 15 ans, on avait deux députés CDH et cette législature-ci, j’étais seule. Cela ne peut être que bénéfique d’être à deux. On sait que Jean-Luc est quelqu’un de terrain, de franc, et qu’il a une bonne connaissance des différents mandats, ayant été bourgmestre. Nous avions déjà une position commune sur certains dossiers, comme la Boucle du Hainaut, l’immersion, la mobilité en Wallonie picarde… Ce sera d’autant plus facile maintenant d’avancer ensemble », explique Mathilde Vandorpe, ajoutant qu’elle a été officiellement informée ce mercredi soir de la nouvelle.

Dans quelques jours, ce changement sera effectif. « Dès la semaine prochaine, Jean-Luc sera député à nos côtés. On connaît le cheminement de Jean-Luc Crucke ces derniers mois et ces dernières années, que ce soit par rapport à son président de parti, ses soucis de santé, sa réflexion… Les Engagés étaient dans un nouveau départ et une nouvelle lancée. Le fait que des personnalités se retrouvent dans le projet des Engagés, c’est bénéfique ! »