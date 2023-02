«Flop à Milan», «Plus la saison avance, pire c’est»: Charles De Ketelaere critiqué en Une de la Gazzetta dello Sport!

Rien ne se passe comme prévu pour Charles De Ketelaere à Milan. Transféré cet été pour 35 millions d’euros en provenance du Club de Bruges, le Diable rouge avait suscité de grandes attentes en Italie, où les fans milanais attendaient son arrivée avec impatience.

Quelques mois plus tard, l’engouement autour de CDK est bien redescendu : 0 but en 17 matches pour l’ancien brugeois, qui a rapidement perdu sa place de titulaire aux yeux de Pioli et qui incarne, selon la presse italienne, la crise qui frappe actuellement l’AC Milan. « De Ketelaere, flop à Milan », titre la Gazzetta dello Sport dans sa Une de ce jeudi. « Plus la saison avance, plus De Ketelaere recule. La recrue de Milan est de plus en plus en marge. Ce n’est pas définitif – il n’aura 22 ans que dans un mois – mais quand même. Charles, nous avons plus d’un problème », écrit le quotidien italien, qui pointe les statistiques du Belge.