Geraerts: « À domicile, Bruges est toujours favori »

La sixième sera-t-elle la bonne pour l’Union ? Les Saint-Gillois qui, pour rappel, n’ont jamais battu le Club en cinq rencontres depuis leur remontée en D1A. « C’est le passé, on ne peut pas le changer. Mais bien sûr qu’on se déplacera pour l’emporter », glisse l’ambitieux coach saint-gillois, Karel Geraerts, qui sait ce dont ses troupes auront besoin pour aller glaner les trois points en terres brugeoises. « Il faudra faire un match mature. Il faudra montrer de la qualité et être dans un bon jour. Car on sait qu’aller jouer là-bas n’est jamais évident. »

Et si les courbes de forme des Brugeois et des Saint-Gillois sont à l’heure actuelle inversement proportionnelles, hors de question pour autant pour Karel Geraerts d’endosser le rôle du favori. « À domicile, Bruges est toujours favori. On peut parler de la forme de notre adversaire, certes. Mais il vient tout de même de faire un match nul contre l’Antwerp. Ce qui n’est pas si mauvais… Le Club est toujours en bonne position pour jouer les Playoffs 1 et son public sera encore une fois très chaud. Et puis, en un jour, tout peut changer. »