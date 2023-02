«Il y a longtemps que je n’échange plus avec Georges-Louis Bouchez»: Jean-Luc Crucke dévoile les coulisses de son départ du MR pour Les Engagés (vidéos)

Chez les Engagés (ex-cdH), Jean-Luc Crucke occupera un troisième poste de vice-président aux côtés d’Yvan Verougstraete et Gladys Kazadi. Il sera spécifiquement en charge des dossiers climat et énergie. Il incarnera également une nouvelle aile au sein des Engagés, baptisée les Nouveaux Démocrates. Toujours député wallon, il siégera désormais sur les bancs des Engagés et bascule de facto dans l’opposition.

« Cette décision, c’est l’aboutissement de tout un cheminement », explique Jean-Luc Crucke. « Un cheminement qui est, pour moi, lié à tout un combat d’humanité. C’est la lutte contre le réchauffement climatique et le rétablissement de la biodiversité. C’est un combat qui est pour moi essentiel, mais que je ne retrouvais plus où j’étais auparavant. C’est ce que j’appelle le libéralisme social. Je crois qu’aujourd’hui, cette approche politique et philosophique n’est plus représentée dans ce mouvement qu’est le MR, qui se ‘trumpise’, qui se ‘droitise’. Moi, ce n’est pas ce que je suis. Et, en même temps, il y a cette notion de dignité sociale, qui va au-delà de la solidarité. C’est le respect de chacun dans ce qu’il est, comme personne, avec son histoire, ses réussites et ses échecs. J’ai donc échangé avec Maxime Prévot, de manière très humaine, ce que je n’avais plus l’habitude, puisqu’on vivait plutôt des ‘violences’ en termes de contacts. C’est ce qui a fait que ça a matché. Ça m’a beaucoup plu, et je me suis dit : puisque cette porte des Engagés est ouverte, ce chemin me plaît, donc je vais rentrer dans la même maison. En 2024, je serai donc sur une liste Les Engagés. Ce sera une nouvelle composante, mais cela reste la même maison. Je serai sur la liste fédérale, où j’épaulerai Catherine Fonck. »