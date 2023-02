«L’île prisonnière»: Michel Bussi, scénariste de télé

Penhic, une petite île sans histoire au large de la Bretagne. Jusqu’au jour où une vingtaine d’activistes armés débarquent et prennent en otages les habitants, enfermés dans l’école du village. Alpha, le chef, a tout prévu, excepté que la navette qui relie Penhic au continent leur échappe et permet à cinq de ses passagers de se cacher sur l’île, dont un inconnu. Qui est cet homme ? Quelles sont les motivations réelles des activistes ? Cette intrigue de Michel Bussi en six épisodes, à découvrir sur France 2, ne vous dit rien ? Vous ne l’avez jamais lue ? Normal, « L’île prisonnière » est la première histoire de l’auteur des « Nymphéas noirs » écrite directement pour la télévision, en collaboration avec Christian Clères.

L’écrivain a déjà eu droit par le passé à des adaptations de ses romans « Un avion sans elle », « Maman a tort », « Le temps est assassin »… mais jamais il ne s’était transformé en scénariste pour la télévision. « J’avais déjà travaillé avec France 2, qui recevait souvent des projets d’adaptation de mes séries. Et j’ai rapidement compris qu’ils avaient envie d’être les premiers à avoir une idée inédite que j’aurais imaginée pour la télé », a confié Michel Bussi à Allociné. « J’ai donc proposé cette histoire à laquelle ils ne s’attendaient pas : une île bretonne prise en otage par des activistes. Est-ce l’armée ? Des terroristes ? Que veulent-ils ? Personne ne le sait. En termes de références, je l’ai imaginée quelque part entre Le prisonnier, avec cette idée qu’à chaque épisode, on essaie de s’en sortir, et la série V, une histoire de résistance que j’ai adorée. On est vraiment là-dedans, avec des gens ordinaires, le boulanger, le maire, l’instit, qui se voient obligés de potentiellement prendre les armes pour s’en sortir. Et il y a aussi peut-être un peu de La casa de papel, c’est un peu une série de braquage, un huis clos avec des gens enfermés. Mais l’intrigue est davantage racontée du côté des otages. »