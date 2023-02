Palais 48: la Région bruxelloise, Schaerbeek et le Fédéral s’accordent sur un plan de sortie de crise pour les occupants

Situé au 48 de la rue des Palais à Schaerbeek, le bâtiment est squatté depuis trois mois par de nombreux demandeurs d’asile. Les conditions d’occupation inhumaines ont engendré une situation extrêmement difficile, autant d’un point de vue sanitaire que sécuritaire. Le gouvernement fédéral, la Région bruxelloise et la commune ont trouvé un plan de sortie de crise avec les différents niveaux de pouvoir concernés et leurs administrations, en collaboration avec les partenaires associatifs, les forces de police et de secours et les autorités sanitaires, sous la coordination de safe.brussels, afin de reloger les occupants et vider le bâtiment.

Fedasil poursuit la prise en charge quotidienne de demandeurs d’asile présents au Palais 48, et aura relogé plus de 700 demandeurs d’asile d’ici le lundi 13 février, ce qui correspond à la majorité du public. « Cela se fait progressivement, car nous continuons à fournir une capacité suffisante pour les familles et les mineurs non accompagnés qui arrivent chaque jour dans notre pays. Il est important que nous trouvions une solution pour les résidents et que nous mettions fin aux conditions déplorables dans l’immeuble. Nous continuerons à travailler tant sur des places d’accueil supplémentaires que sur des réformes structurelles de la politique migratoire », indique la secrétaire d’État à l’Asile et la Migration Nicole De Moor (CD&V).