«Génération sextos»: des jeunes bombardés de sexe Ce lundi soir, la Trois propose un documentaire consacré à la sexualité des jeunes… Magellair Production

Par Frédéric Seront

Comment la jeunesse actuelle vit-elle sa sexualité dans une société où le sexe est à portée de clic en permanence ? C’est à cette génération sextos que s’intéresse le documentaire diffusé par la RTBF. Une génération qui doit réinventer son intimité par rapport à l’omniprésence du sexe, que ce soit dès qu’on allume son ordi ou sur les applications de rencontres et, bien sûr, les smartphones.

L’influence du porno, l’information en libre accès, l’apport des influenceurs sexo, le militantisme pour défendre les genres, la priorité au consentement ou encore le rapport à la première fois, tous ces aspects sont abordés dans ce documentaire qui donne la parole aux 15-25 ans. Une génération qui se questionne sur sa sexualité, sur les pratiques mais aussi son rapport au genre.

Et lorsque #MeToo vient s’ajouter au-dessus de tout ça, on peut comprendre qu’il y a de quoi être déboussolé. Et pourtant, si le sexe n’a jamais été aussi présent dans notre société, les chiffres montrent que tous les comportements n’ont pas spécialement changé : l’âge moyen du premier rapport est stable et le nombre d’avortements n’a pas bougé non plus.

« Génération sextos », 13 février, 20h35, la Trois.