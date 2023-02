Chiara Ferragni crée le buzz avec sa robe transparente au festival de Sanremo: en réalité, ce n’est pas ce que vous croyez... (photos)

Nue ou pas nue ? Voilà la question que tout le monde s’est posée mardi soir au festival de Sanremo, après l’apparition de Chiara Ferragni. La blogueuse est une star en Italie et dans le monde. Elle compte plus de 28 millions de followers sur Instagram, a sorti une série TV sur Amazon avec son mari, le chanteur Fedez et ses enfants Leone et Vittoria, et collabore avec les plus grandes marques comme influenceuse. Une vraie femme d’affaires qui a lancé ses collections de vêtements, de bijoux, d’accessoires, et même de café en collaboration avec Nespresso…

Ce mardi, Chiara Ferragni était la maîtresse de cérémonie de la 73e édition du Festival de Sanremo. Et son apparition est loin d’être passée inaperçue. La belle avait en effet décidé de profiter du festival pour enchaîner les tenues signées par la maison Dior. Et la première est particulièrement forte. Une robe en tulle couleur chair, qui laisse deviner les formes de la jeune femme de 35 ans. Une robe qui a suscité les interrogations : Chiara était-elle vraiment nue ?