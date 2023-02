Deux ans de prison avec sursis pour avoir braqué un magasin à Namur en état de récidive et avec un tournevis

Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé ce jeudi une peine de deux ans de prison assortie d’un sursis probatoire de cinq ans pour ce qui excède la détention préventive déjà effectuée à l’encontre d’un braqueur se trouvant en état de récidive légale.

Le 24 octobre dernier en soirée, le prévenu, âgé de 28 ans, a braqué un magasin de nuit de la place Maurice Servais à Namur à l’aide d’un tournevis. Il est sorti du commerce avec 360 euros et quatre paquets de cigarettes, avant de jeter ses vêtements, d’acheter sa dose de cocaïne et d’être interpellé deux jours plus tard.