Une «tarification dynamique»: évitez de faire vos courses dans cette grande enseigne française le dimanche, des produits y sont jusqu’à 36% plus chers!

Des tartelettes à la fraise à 1,65 le samedi après-midi chez Casino, et 2 euros le lendemain matin, soit 20 % plus cher. Pour les desserts Danette, la hausse du prix monte à 36 %. De 2,10 euros le samedi après-midi, le pack de 4 crèmes saveur pistache passe à 2,85 euros.

Le groupe s’est justifié de ce « pricing dynamique ». Il évoque « le service rendu », à savoir l’ouverture des magasins le dimanche, et pointe aussi des coûts plus élevés le lundi matin, lorsqu’il faut remettre un coup de propre dans les magasins et dans les rayons, avant l’arrivée des clients.