«La Voix est à nouveau prête à jouer»: «Secret Story» est de retour, la Voix a un message pour vous (vidéo)

Il n’en fallait pas plus pour rendre les fans hystériques. Il faut dire que l’émission a marqué la télé-réalité. Lancée en 2007 avec Benjamin Castaldi, reprise par Christophe Beaugrand en 2015 et arrêtée après une saison 11 en 2017, l’émission serait donc bientôt de retour… Certains évoquent la possibilité d’une diffusion sur Prime Video, mais rien n’a été confirmé.

Ce 9 février, le compte officiel de « Secret Story » a publié une courte vidéo. « Ici la Voix, ça fait six ans que je vous observe. Je ne suis jamais vraiment parti. Maintenant, la Voix est à nouveau prête à jouer », entend-on. « Pour commencer, replongeons dans les souvenirs. C’est tout, pour le moment. »

Un message qui confirme le retour d’une émission « souvenirs », et qui semble surtout annoncer une toute nouvelle saison. Sur TF1 ? On doute. Sur les images du compte Twitter, on ne voit jamais la première chaîne de France, ni même les visages de Christophe Beaugrand ou Benjamin Castaldi. Le mystère plane…