Panne Proximus: des centaines de familles privées d’internet et de TV jusqu’à ce soir

Les clients impactés ont reçu le message suivant vers 13 heures sur leur gsm. « Cher client Proximus, nous avons été victimes de dommages occasionnés en dehors de notre responsabilité. Ceci peut perturber vos services Proximus. La réparation est en cours mais reste complexe et prendra jusqu’à ce soir. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour le désagrément ».

Câble en fibre optique arraché

Il ne s’agissait pas d’une fake news. Haroun Fenaux, porte-parole de Proximus, nous confirme qu’il y a un souci du côté de Liers (village situé sur les communes de Herstal et Juprelle, en province de Liège). « Un entrepreneur, qui n’a rien à voir avec Proximus, a sectionné un câble par accident. Il s’agit d’un câble en fibre optique qui a été arraché. Nous avons été informés de l’accident peu avant 12 h et nous avons envoyé directement une équipe sur place. Les réparations sont en cours. Plusieurs centaines d’abonnés sont touchés. Ils sont actuellement privés de TV et d’internet mais tout sera rétabli pour ce soir », assure Haroun Fenaux.