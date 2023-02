Uber files: le patron des Taxis Verts ne pense pas que Pascal Smet ait cédé à des pressions d’Uber

La commission spéciale du parlement bruxellois a été mise sur pied, notamment pour tenter d’y voir plus clair sur la stratégie d’influence déployée par Uber dans la capitale belge dans le contexte de la réforme du plan taxi adoptée il y a quelques mois.

L’enquête a révélé l’existence de contacts entre la multinationale Uber et le gouvernement bruxellois pour préparer celle-ci, et en particulier entre Mark Mac Gann et l’ex-ministre de la Mobilité Pascal Smet (One.Brussels-Vooruit).