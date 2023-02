Pacco Gara, la mini-Ferrari électrique

C’est en étroite collaboration avec Ferrari que The Little Car Company a conçu ce nouveau modèle entièrement fabriqué à la main. La Pacco Gara, qui sera présentée fin février au Concours International d’Elégance de Saint-Moritz, est équipée d’un arceau de course amovible permettant de modifier son look. Dans l’habitacle, un harnais de course Sabelt boulonné au châssis renforce encore l’apparence du modèle original. The Little Car Company a même poussé le bouchon jusqu’à doter la Pacco Gara d’amortisseurs et de freins réglables.

Le souci du détail

Dans la même optique, un couvre-tonneau est disponible côté passager. Il est réalisé dans le même cuir Ferrari que l'habitacle de la voiture, lequel est proposé en rouge ou en noir. Par rapport au moteur électrique habituellement utilisé par The Little Car Company, la puissance passe de 16 à 19 ch, ce qui devrait permettre de ne pas trop s’ennuyer sur la piste.