Meurtre de Pierre Cowé: l’accusé avoue avoir laissé la victime couchée au sol du vendredi soir jusqu’au lundi

Maxime Van Woestyne a avoué être arrivé un mercredi chez la victime à Nivelles, l’avoir étranglée lors d’une dispute le vendredi 3 décembre en soirée, et avoir ensuite laissé la victime allongée sur le sol de son studio, jusqu’au lundi. Là, s’apercevant que Pierre Cowé ne respirait plus, il a paniqué et a quitté les lieux. La police n’a été avertie par une amie de l’accusée que le lundi soir, et le légiste a estimé que la victime était décédée le lundi vers 15h.

L’accusé, poussé dans ses derniers retranchements par les questions de la présidente, a répété qu’il n’avait pas serré la victime très fort à la gorge lors de leur dispute le vendredi soir. Mais pour la première fois depuis le début de l’enquête, il a concédé que la victime s’était retrouvée sur le sol dès le vendredi soir. Il a aussi admis que s’il avait fait le 112 le vendredi soir avant de dire à l’opérateur qu’il n’avait finalement besoin de personne, ce n’était pas seulement pour attirer l’attention sur la situation sociale de la victime, mais sans doute à la suite de ce qui venait de se passer entre eux.