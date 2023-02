Walibi: excellente nouvelle pour les fans d’Aqualibi, le parc fait une grosse annonce!

Environ la moitié du budget d’investissement est allouée, d’une part, à l’efficacité énergique du parc aquatique et, d’autre part, à la décarbonation des usages restants. Depuis le début de l’année, plusieurs travaux de rénovation sont menés afin de réaliser d’importants gains énergétiques. Il s’agit – entre autres – du renforcement des isolations actuelles, du remplacement du système de chauffage et de ventilation par des systèmes à haute performance et de l’optimisation et l’automatisation du fonctionnement des installations consommatrices d’énergie. En plus d’agir sur la réduction et l’amélioration des performances énergétiques, Aqualibi souhaite verdir ses intrants par la production d’électricité renouvelable. Pour ce faire, un parc de panneaux photovoltaïques d’une superficie de plus de deux terrains de foot (15.700 m²) sera aménagé cette année au niveau du parking du personnel, multipliant par 4 la production générée par les installations de panneaux photovoltaïques existantes. L’énergie fournie sera utilisée pour le fonctionnement de l’Aqualibi.