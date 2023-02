Le personnel des sauces Pauwels en grève

La grève spontanée a été initiée par l’équipe de nuit mercredi soir à Herent (Brabant flamand), mais l’équipe de jour à Oelegem (province d’Anvers) a également suivi le mouvement, a fait savoir le syndicat ABBV/FGTB Horval (Horeca et Alimentation).

« La grève fait suite à la décision unilatérale de la direction de ne pas appliquer les accords salariaux actuels », explique un représentant du syndicat socialiste. « L’augmentation salariale, couplée à une évaluation positive, n’est pas non plus octroyée. Nous espérons que la direction revienne encore rapidement sur ses décisions et qu’elle relance la concertation sociale. »