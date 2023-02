Séismes en Turquie et en Syrie: l’effondrement d’un barrage inonde un village entier

Dans ce village situé dans le nord de la province d’Idleb, près de la frontière turque, l’eau recouvrait partiellement les habitations et les troncs des arbres fruitiers, tandis que les champs de blé et de haricots étaient totalement submergés.

«Le barrage en terre s’est effondré à la suite du séisme», a-t-il ajouté. «Tout le monde est parti sauf quelques jeunes hommes».

Le séisme qui a dévasté des régions syriennes et turques lundi, a fait plus de 17.000 morts, dont plus de 3.200 en Syrie, selon un bilan provisoire.