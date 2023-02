Marie-Christine Marghem réagit au ralliement de Jean-Luc Crucke au mouvement Les Engagés: «Un SDF politique qui frappait à toutes les portes»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pour Marie-Christine Marghem, le choix de Jean-Luc Crucke de rejoindre le mouvement Les Engagés n’a finalement rien d’exceptionnel.

Lire aussi Surprise en politique: l’ancien ministre wallon du budget Jean-Luc Crucke quitte le MR et débarque chez Les Engagés

« On a affaire à un SDF politique qui frappait à toutes les portes et une s’est ouverte à lui », nous explique-t-elle cash. « On voyait bien qu’il essayait de s’insérer un peu partout avant de créer, soi-disant, une unité de vue entre des personnes venant d’horizons différents. »