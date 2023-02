«On va les fracasser»: l’énorme chambrage de Toulouse sur Will Still… qui s’excuse! (vidéo)

« On va aller à Toulouse les fracasser hein. Il faut pousser. Je sais que c’est dur. Maintenant on salue les supporters et on se casse ». Il y a trois jours, les propos de Will Still, captés par Amazon Prime, pour motiver ses joueurs après le partage de Reims contre Auxerre avaient fait le tour des réseaux sociaux avant d’être supprimés.

Et ça n’avait pas échappé au club toulousain qui s’est vengé avec un beau chambrage, après avoir éliminé Reims en Coupe de France ce mercredi (3-1). Le TFC a publié une vidéo en réponse au propos de Will Still sur ses réseaux sociaux, avec la légende suivante : « Fracasser, verbe transitif Briser quelque chose avec violence et grand bruit. Exemple : La bouteille s’est fracassée sur le bateau ».