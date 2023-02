Le premier convoi d’aide aux zones rebelles depuis le séisme est arrivé en Syrie

Un correspondant de l’AFP a vu six camions, chargés notamment de tentes, entrer en territoire syrien. « Le premier convoi d’aide de l’ONU est entré aujourd’hui, quatre jours après le séisme », a déclaré à l’AFP Mazen Allouch, un responsable au poste-frontière tenu du côté syrien par les rebelles.

Il a indiqué qu’il s’agissait d’une aide attendue avant le séisme qui a frappé la Syrie et la Turquie lundi, faisant plus de 19.000 morts, dont plus de 3.200 en Syrie, selon un bilan provisoire. « Elle sera suivie, si Dieu le veut, comme on nous l’a promis, de convois plus importants pour aider notre peuple sinistré », a-t-il ajouté.