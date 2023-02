Plus de 9.000 panneaux photovoltaïques et 50 brebis: un projet de parc agrivoltaïque est à l’enquête publique sur Heppignies

Ce type de projet est de plus en plus fréquent en Wallonie et il sera à l’avenir de moins en moins rare de voir, par exemple, des brebis brouter dans un champ de panneaux photovoltaïques. Cela s’appelle l’agrivoltaïsme et on pourrait retrouver un tel projet à Heppignies. L’enquête publique est en cours, jusqu’au 15 février prochain, et ce projet lancé par Ether Energy prévoit l’installation de près de 9.200 panneaux photovoltaïques, sur un champ de 5,7 hectares, entre lesquels évolueront et brouteront une cinquantaine de brebis.

Quel est l’intérêt de l’agrivoltaïsme par rapport au 100 % photovoltaïque ? L’objectif est logiquement de pouvoir exploiter de deux façons différentes une même terre agricole. « Le plus adapté, c’est le modèle avec l’élevage ovin. Dans ce cas d’Heppignies, le sol de ce terrain n’est pas suffisamment bon pour y produire quoi que ce soit, puisqu’il s’agit d’une ancienne dépendance d’extraction. L’élevage d’ovins a du sens et, en plaçant les panneaux solaires à 1m du sol, cela permet de garantir une bonne production d’énergie tout en offre de la place, de l’ombre et un abri aux ovins, des brebis en l’occurrence », nous précise Alex Houtart, d’Ether Energy.

Pour quoi faire ? Pour quoi faire ? Ce type de projets n'est cependant pas adapté à tous les terrains, on l'imagine, mais la priorité d'Ether Energy est qu'il s'agisse d'un site agricole. « Notre but est de mener deux transitions. La transition énergétique d'abord, en développant un parc photovoltaïque. Ce projet-ci, s'il est réalisé, devrait permettre de produire 6.000 MWh par an, soit de quoi couvrir la consommation de 3.000 ménages dans la région. Transition agricole ensuite, en passant de l'agriculture intensive à extensive. « Les brebis y évolueront librement successivement dans trois zones séparées. Leur viande sera par la suite vendue en circuit-court. »