Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’absence de liens émotionnels étroits, le manque de contact avec autrui, l’isolement social et la solitude vont hélas de pair. Et bon nombre de nos aînés en souffrent énormément. D’après une étude de l’université de Liège, l’isolement social en Belgique touche aujourd’hui 23 % des 65 ans et plus. Malheureusement, le vieillissement rapide de notre population laisse présager une augmentation de la prévalence des personnes âgées isolées dans les années à venir.