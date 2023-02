Gabrielle Fort a fêté ses 100 et 1 printemps à Ellezelles

À cette occasion, sa fille Marie-Odette et son petit-fils Christophe, accompagné de sa famille, sont venus lui prêter main-forte pour souffler les 101 bougies qui garnissaient son gâteau. Et à anniversaire spécial, invités spéciaux, le bourgmestre d’Ellezelles, Alexandre Boitte et le directeur général de la commune, Jean-Marc Herbecq ont également fait le déplacement pour venir lui présenter leurs meilleurs vœux d’anniversaire. Ils ne sont évidemment pas venus les mains vides et lui ont remis le panier de produits locaux offert par l’administration communale ainsi qu’une fleur de la part du Palais Royal. Le bourgmestre ellezellois a profité de ce moment pour faire la lecture du courrier d’anniversaire adressé par le Roi et la Reine à l’attention de Gabrielle.

Un moment particulier que Gabrielle a vécu avec beaucoup d’attention tout en gardant son calme légendaire. « Maman a toujours été de nature très taiseuse, c’était plutôt mon papa qui racontait pour eux deux ! », sourit Marie-Odette.