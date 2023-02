Les prix des examens du permis de conduire vont augmenter à partir de ce 1er mars

« Il n’y a jamais eu d’indexation pour les permis A, B et G depuis 1998-1999 », indique le cabinet de la ministre Valérie De Bue, en charge du dossier. La Flandre indexe depuis 2017 et Bruxelles-Capitale depuis 2018.

Si vous comptiez passer votre permis de conduire dans les prochaines semaines en Wallonie, faites-le avant ce 1er mars, surtout s’il s’agit du test de capacités techniques à la conduite. Ce jeudi, le gouvernement wallon a approuvé en seconde lecture une hausse des tarifs pour les permis A (moto), B (voiture) et G (véhicule agricole). Les autres types de permis ne sont pas concernés car ils sont déjà indexés automatiquement chaque année.

Concrètement, l’examen théorique pour le permis B passe de 15 à 16 euros à partir de ce 1er mars. En Flandre et à Bruxeles, il faut débourser 18 € depuis ce 1er janvier. Le test de perception des risques, étape obligatoire entre le théorique et le pratique, coûtera 16 € au lieu de 15. Le test de capacité technique à la conduite grimpe de 60 à 67 €. Il permet de se former seul à l’issue d’une formation de 20 heures en auto-école ou de trois mois en filière libre avec un guide.