Triste nouvelle pour le monde du cinéma: Sariah, qui a joué dans un court-métrage primé en 2021, est décédée inopinément

Le monde du cinéma est endeuillé. On apprend ce jeudi via nos confrères britanniques que l’actrice Sariah Saibu est décédée. L’Australienne jouait dans « Beautiful They », un court-métrage primé en 2021. Elle s’en est allée inopinément le 30 janvier dernier.

C’est la famille de Sariah qui a fait la triste annonce. « Ce matin, nous avons perdu notre chérie Sariah. J’ai du mal à trouver les mots pour exprimer le chagrin que moi et sa famille ressentons en ce moment. RIP. Tout notre amour pour toujours », lui a rendu hommage sa tante Cassandra.