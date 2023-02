En Picardie, le jeu d’assiettes en quête d’un second souffle

Le président du comité estime qu’il y a « de gros efforts à fournir pour intervenir dans les écoles et centres aérés » afin de proposer ce jeu traditionnel picard, mélange de curling et de pétanque, aux enfants de la Somme.

Le jeu d’assiettes mélange stratégie et adresse. - Jérémy Hébras.

Les règles en sont simples : sur une table en bois de 3,20 m et large de 55 cm qui repose sur deux tréteaux, deux joueurs lancent à tour de rôle sept assiettes d’un diamètre de 16 cm et d’une épaisseur de 3 cm. Le but est de placer un maximum de ses assiettes devant celles de son adversaire (plus loin). Chaque assiette placée devant celle de l’adversaire vaut un point. Une partie en un contre un peut se jouer en 15 points, ou sur une limite de temps.

Le pratiquant le mieux classé actuellement, Maxime Daboval, a commencé à jouer dès 11 ans. « J’en ai aujourd’hui 45. De tous les jeux en bois, c’est selon moi le plus intéressant. Il mêle tactique et adresse. Il ne s’agit pas de dégommer bêtement les assiettes de l’adversaire. C’est un peu comme des échecs sur table », détaille le passionné.

Affiliation à une fédération nationale

S’il admet que le jeu et ses pratiquants doivent « retrouver une dynamique », il est convaincu que la nature du jeu peut aider. « L’été dernier, j’ai installé une table chez moi. Beaucoup de gens sont venus jouer, tous ont adoré. Il faut y jouer pour bien comprendre. »