De l’art à Polleur pour soutenir la recherche contre le cancer

En plus d’une vente d’art en ligne sur le site internet de Résili’Art , chaque artiste a l’occasion de vendre ses œuvres lors d’une exposition ces 17, 18 et 19 février. La totalité des bénéfices de ces ventes ira directement dans la cagnotte caritative du Télévie.

Plusieurs des tableaux mis en vente cette année sont créés par des artistes qui participent au projet depuis ses débuts. En 2021, à la suite de son cancer, Florian Caucheteux alias Florkey, plasticien et professeur, se lance le défi de créer 100 peintures sur papier peint recyclé et de vendre chacune d’entre elles au prix fixe de 100 €. L’objectif était d’atteindre 10.000 €. C’est grâce au dévouement de ses élèves et à la solidarité de nombreux artistes que la vente de tableaux à permis de récolter plus de 12.000€ pour le Télévie.