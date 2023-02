Basket - Pour redorer son blason et terminer dans le top-6, Mons-Hainaut doit éviter le piège chez le dernier: «Arrêter de donner des points faciles!»

« On doit se faire mal. C’est une belle gifle. Une remise en question est déjà nécessaire », précisait le coach, Jean-Marc Jaumin à l’époque. Mais les troupes de l’ancien de BMH n’ont pas vraiment répondu aux requêtes de leur mentor. Le Brussels a ensuite enchaîné neuf défaites de rang. Il reste sur deux victoires lors des six derniers matches. Le succès conquis contre Liège, la semaine dernière, a été accueilli comme un réel boost moral avant de recevoir Mons.

Par rapport aux attentes des observateurs avisés de la BNXT League, Mons-Hainaut et le Brussels sont deux équipes dont on attendait davantage. Les Montois avaient été identifiés comme une formation capable de se hisser dans le top-5. Quant aux Bruxellois, après plusieurs années compliquées, on se voulait plus ambitieux. Cela avait bien commencé par un succès autoritaire contre Malines mais dès la deuxième journée de championnat, à Mons, le club de la capitale était descendu de son nuage (110-85).

Dans le groupe Silver

Les Renards sont prévenus. Le déplacement chez la lanterne rouge n’est en aucun cas l’assurance d’un huitième succès cette saison. Vainqueurs face à Alost, le week-end dernier, les Montois doivent éviter le piège et redorer leur blason. Cela avait commencé par une réaction en termes de caractère et une organisation défensive bien plus efficace qu’à l’accoutumée. Cette dernière sera la recette pour que BMH puisse atteindre son objectif de sixième place. « On n’est pas assez concentré dans les situations où on a l’occasion de punir l’adversaire. On a tendance à donner des points faciles. C’est quelque chose qu’on doit encore corriger », relatait Vedran Bosnic après le succès contre les Okapis.