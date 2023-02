Zlatan Ibrahimovic très confiant pour son grand retour: «Est-ce que je me sens toujours comme Dieu? Bien sûr»

Interrogé par Sport Mediaset, Zlatan n’a rien perdu de sa confiance en lui et il préface son retour sur les terrains… en toute humilité, comme à son habitude.

« Ça fait 25 ans qu’on me critique parce que je suis numéro 1, j’ai l’habitude. Est-ce que je me sens toujours comme Dieu ? Bien sûr, rien ne change », lance-t-il. « Je ne veux pas retourner sur le terrain pour la charité, si je vais sur le terrain, je le fais pour apporter des résultats et pour faire ce que j’ai toujours fait. Sinon, je resterais à la maison à jouer avec mes enfants. Je vais bien ! J’ai été patient, car je devais revenir au sommet, la reprise se déroule comme prévu. »