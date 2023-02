Attention si vous avez acheté ce produit vendu dans plusieurs points de vente en Belgique: ramenez-le en magasin

Lily’s Granola demande à ses clients de ne pas consommer ce produit et de le ramener au point de vente dans lequel il a été acheté.

L’AFSCA rappelle un produit Zen Granola quinoa et lavande de la marque Lily’s Granola. à cause d’une teneur trop élevée en aflatoxines dans les pistaches, utilisées comme ingrédient.

Les lots concernés sont les suivants : Dates de péremption (DDM) : 05/05/2023 et 06/09/2023 – Numéros de lots : LG-QLA-48-029-05092022 et LG-QLA-30-030-06012023 – Période de vente : du 05/09/2022 au 03/02/2023 – Poids : boîte métallique de 300 g et sac de 1kg.