Jusqu’à six ans de prison requis pour la vente de 34 kilos d’héroïne et trois kilos de cocaïne, notamment à Andenne

Le parquet de Namur a requis ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Namur jusqu’à six ans de prison à l’encontre de 11 prévenus impliqués dans un trafic d’héroïne et de cocaïne sous forme d’association de malfaiteurs.

Les faits ont eu lieu entre le 1er février 2021 et le 8 février 2022 et se sont déroulés entre Andenne, Huy et Liège. Il ressort de l’enquête que 34 kilos d’héroïne et trois kilos de cocaïne auraient été vendus par les protagonistes du dossier. Le parquet considère que les deux dirigeants de cette association ont opéré pour une organisation criminelle active dans le commerce de stupéfiants à grande échelle.