Picardie : une vue imprenable sur les oiseaux de la baie de Somme depuis 50 ans

« Les gens se garent. Ils arrivent à pied, franchissent les premiers pins et plongent dans un autre monde. Écoutez ce silence. Regardez cette vue. Toute la baie de Somme est là. Même avec la brume, on voit Le Hourdel, les falaises d’Ault. C’est blanc ici, gris là, orange là-bas… Dans un quart d’heure, ce sera autre chose. Cela débute comme ça », nous dit, tel un conteur, Martial. « Appelez-moi juste comme ça », sourit-il. Un des pionniers du site.

Ainsi naît le parc du Marquenterre, « Mares kienterre » (la mer qui rentre dans la terre). Un site où Michel Jeanson pourrait encore mieux observer ces oiseaux migrateurs toujours plus nombreux à se poser, en plus des « locaux ».

C’est 360 espèces dénombrées aujourd’hui. Elles profitent de ce polder de 200 hectares cernés de dunes tenues par les pins – formidables postes d’observation. « On a planté les premiers pins, ceux que vous voyez ici », lance Martial.

Bagages par dizaines de bécasses, traversées des marais en slip pour capturer les canards car les bottes ne passaient pas… Martial est un livre ouvert sur le site.

Un espace en mouvement

Il a vu ces 50 années d’améliorations qui ont permis d’en faire un endroit apaisé de marais, dunes, pins, roselières… sans que les 180 000 visiteurs annuels ne perturbent l’ensemble.

« Rien n’est figé, c’est un milieu humide modelé par l’homme, entretenu, modifié. Nous venons de l’agrandir en coupant des pins, en ajoutant de nouvelles mares. Batraciens, oiseaux, insectes… Voila un lieu de ressources incontournables pour des milliers d’oiseaux », présente Philippe Carruette, responsable pédagogique du suivi naturaliste du parc.

Il y a 50 ans, Michel Jeanson aménage l’exploitation agricole en espace naturel public. Réserve naturelle nationale en 1994, l’observation exceptionnelle d’oiseaux migrateurs sur la Baie de Somme, elle témoigne aussi du changement climatique. Ici Philippe Carruette (premier plan) responsable pédagogique du suivi naturaliste. - Photo Manon Cruz

Un esprit lumineux. Un regard et une ouïe si affûtés qu’il sursaute au moindre battement d’ailes. Et ce samedi, premier jour d’ouverture de la saison, il avait déjà de quoi faire. Oies cendrées, hérons, cigognes, échassiers, buses… Et jamais il ne rechigne à renseigner les visiteurs, comme ces touristes allemands ou ce photographe animalier équipé de A à Z. Comme eux, vous avez neuf mois pour goûter au Marquenterre.

-- --

À savoir

Le parc du Marquenterre au nord de la baie de Somme (ouest de Rue) a rouvert samedi 3 février jusqu’au 5 novembre.

Pour ses 50 ans, des expositions, conférences, nouvelles animations (vélo), balades thématiques et contées, spectacles, défis jeux, sorties bien-être compléteront le programme existant (parcours guidés, ateliers ornithologie, balade calèche etc.).

Individuel, groupes, séminaires, scolaires… les visites sont libres ou avec guides. Restauration sur place.