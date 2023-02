L’équipe de l’AS Eupen et du Centre Pédagogique ZFP Eupen a pris part au tournoi de la Special Champions League à Lisbonne

L’équipe, créée en septembre et composée de joueurs de la région âgés de 15 à 16 ans, a participé cette semaine, avec 12 autres clubs professionnels européens, au premier tournoi Special Champions League de l’association européenne EFDN. « La rencontre, le plaisir du football, l’inclusion et l’échange étaient au premier plan lors de la cérémonie d’ouverture au stade du Benfica Lisbonne et le jour du tournoi. Les résultats sont secondaires, mais on peut dire que les Eupenois se sont fort bien défendus lors de ce tournoi », se réjouit l’AS Eupen, qui était le seul représentant de la Belgique lors de ce premier tournoi Special Champions League.

Les autres clubs participants étaient entre autres le Bayer Leverkusen, le Werder Brême, l’Ajax Amsterdam et le FC Everton. « Les organisateurs du tournoi sont l’organisation Special Olympics et le réseau European Football for Network EFDN, fondé par l’Union européenne, et qui compte parmi ses membres bien plus de 100 clubs de football. »