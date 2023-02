Le parc des Récollets, à Verviers, bénéficiera d’une rénovation à 5,7 millions d’euros (vidéo)

Plaine de jeux, grande tour en bois, passerelle…

Une inspiration puisée dans des endroits comme le parc Chlorophylle. - D.R.

Par Aurélie Fransolet

À côté des travaux de stabilisation et de sécurisation, le projet recouvre tout un aspect aménagement qualitatif. « C’est un subtil équilibre entre préservation de la nature (espaces reconnus et classés qui font partie du patrimoine naturel) et accessibilité de cette nature au plus grand nombre », commente Jean-François Chefneux.

Pour y parvenir, de nombreux interlocuteurs ont été mis autour de la table, dont la Région wallonne et le DNF « pour être certain que ce qu’on imaginait d’y faire puisse être accepté par eux », glisse l’échevin. « Toutes les circulations vont devoir être refaites, et à certains endroits il y a des espaces destinés à devenir des terrasses pour accueillir un dispositif de jeux pour enfants ». Des dispositifs classiques ou plus créatifs comme on peut en voir dans des parcs du type Chlorophylle à Manhay ou encore Houtopia à Houffalize. Il donne l’exemple d’une souche d’arbre conservée pour en faire une statue ou une cabane créée avec des arbres et branches tombés sur place.

Coordonné avec la Vesdrienne

« Il y a 2-3 ouvrages qu’on imagine un peu plus exceptionnels au bout du parc, près de la rue Pierre Limbourg dans un terrain un peu plus plan cédé par Logivesdre : une plaine de jeux pour enfants accessible à tous, une grande tour en bois avec passerelle et des dispositifs qui permettront de traverser la canopée pour arriver à la promenade », détaille encore l’échevin.

Différents points de vue seront aussi créés. « Tout cela est à construire avec des auteurs de projets. Et ces dossiers seront coordonnés avec la future Vesdrienne qu’on espère voir un jour. »

Un projet qui fera en outre la part belle à la préservation de l’environnement et de la biodiversité existante. À cet égard, Maxime Degey assure qu’ils seront attentifs aux lézards des murailles qui nichent dans la promenade des Récollets !