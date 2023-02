«Ils mettaient des punaises sur ma chaise et me jetaient des cailloux»: Clara Luciani revient sur le harcèlement qu’elle a subi à l’école

Ce 8 février, nos voisins français ont eu la chance de découvrir, sur Prime Video, le documentaire consacré à Clara Luciani. Depuis son tube « La Grenade », la chanteuse enchaîne les succès, et donne des concerts très souvent sold-out.

de videos

Dans ce documentaire, intitulé « Clara Luciani : Ça commence comme ça » et qui n’est pas disponible en Belgique, au grand regret de nombreux fans, l’artiste revient sur le harcèlement dont elle a été victime à l’école. La principale raison de ce harcèlement ? Sa taille. 1m76 à seulement 11 ans. « Elle était immense, on ne voyait qu’elle », explique sa sœur Léa. Des propos confirmés par la cousine de Clara : « Les gens la regardaient un peu comme une bête sauvage. » Une situation très difficile pour Clara Luciani, qui était qualifiée de « vilain petit canard » au collège : « Il y a des élèves qui mettaient des punaises sur ma chaise et qui me jetaient des cailloux dans la cour. »