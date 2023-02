Deux hommes arrêtés à Namur en possession de cannabis et de cocaïne

Le conducteur, un homme né en 1975, et le passager, né en 1998, ont été privés de liberté à 15h12 pour la détention et la vente de stupéfiants. Ils étaient en possession de 370 € en liquide, 16,19 grammes de cannabis et deux boulettes (0,76 gr) vraisemblablement de cocaïne.

Lire aussi 23,5 gr de cocaïne, 161,28 gr de marijuana et 70 gr d’héroïne saisis à Namur

Après audition, le suspect plus âgé a été relaxé. Le plus jeune a été présenté au juge d’instruction ce jeudi 9 février. Le parquet de Namur annonce qu’il a été placé sous mandat d’arrêt vers 16h, et inculpé pour la détention et la vente de stupéfiants.