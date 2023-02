Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Deux prestations de serment ont eu lieu au dernier conseil communal à Enghien. La première fut celle d’une nouvelle conseillère communale au sein du MR, Catherine Leblon, qui remplace Natacha Defraene, démissionnaire. La seconde, celle du Directeur Général, Thomas Guéry, jusque-là faisant fonction.

Ce n’est pas une surprise, c’est même dans l’ordre des choses, selon le bourgmestre Olivier Saint-Amand (Ecolo). « Il travaille chez nous depuis des années. Il était l’un des deux bras droits de notre ancienne directrice générale, Rita Vanoverbeke, partie à la pension en décembre 2021. Thomas était alors responsable du département administration et avait posé sa candidature pour lui succéder. Il a été retenu et effectué son stage sous la supervision de DG en place ailleurs. Fin d’année passée, ceux-ci ont donné une évaluation très positive. Au conseil communal précédent, à huis clos, Thomas Guéry a été nommé Directeur Général en titre. Et la semaine dernière, il a donc prêté serment. »