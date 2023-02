Les Sacrées Oiselles prennent possession du Musée de Folklore de Mouscron: une exposition mêlant sons et autres disciplines artistiques

Bien qu’elle naisse et grandisse en Île de France, Valérie Callewaert a une véritable accroche mouscronnoise. En effet ses parents sont originaires de Mouscron et vivent toujours au Tuquet alors qu’elle était enfant. Elle passe chaque période de vacances scolaires dans la cité hurlue, avec le regard qu’elle lui porte qui lui est propre. « Sa première visite du Musée de Folklore vie Frontalière, en 2020, provoque chez l’artiste une réminiscence qui l’amène à considérer, sous un angle nouveau, sa vie passée, présente et même future. Les objets du quotidien, les tableaux, le folklore mouscronnois autant que l’étonnante histoire musicale de la ville deviennent ses sources d’inspiration », explique le MUSEF.

Ses œuvres qui mêlent voix, chants, chansons, peintures et autres formes d’art, ainsi que la thématique du genre, propre à notre société, sont à découvrir au sein du MUSEF jusqu’au dimanche 13 mars. « Elles reflètent les liens humains tissés en dialogue avec le patrimoine local, témoins d’un héritage culturel personnel et collectif ». Une véritable ouverture sur le passé mouscronnois. « Je me suis intéressée au passé musical mouscronnois plus ancien et plus récent dans les années 70 et 80. Un jukebox est installé dans le musée avec ces musiques, mais aussi une exposition qui retrace ce passé mouscronnois, mais aussi mon histoire familiale », conclut Valérie Callewaert. Enfin, Valérie Callewaert a travaillé avec des classes de primaires autour du titre de l’exposition et sur le thème du genre, ainsi qu’avec une chorale du home Vandevelde.