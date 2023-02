En visite à Bruxelles, Volodymyr Zelensky a de nouveau demandé de l’aide rapidement en Ukraine: «Nous nous attendons à une énorme invasion dans les 10 prochains jours»

« J’aimerais remercier les citoyens de l’UE de leur soutien, pour la manière dont vous avez soutenu notre peuple », a-t-il déclaré. Il s’est également dit « très reconnaissant à ces dirigeants qui nous ont entendus et ont montré leur volonté à nous apporter armes et soutiens ».

Contre-offensive

Cette énorme invasion semble se préparer dans l’est de l’Ukraine où les troupes s’amasseraient selon le ministère des Affaires Étrangères estonien.

En réalité, la hausse de l’intensité des conflits armés en Ukraine ne cesse d’augmenter progressivement depuis décembre. Cet amas d’hommes à l’est peut signifier différentes choses selon Nicolas Gosset, chercheur à l’Institut Royal Supérieur de Défense (IRSD). « Soit les Russes testent la solidité de la défense ukrainienne à l’est pour trouver un point de percée, soit ils tentent de les disperser tout au long de la frontière entre les deux camps à l’est pour mettre à profit la nouvelle mobilisation. Il n’est pas non plus exclu qu’ils attaquent par le nord », explique le chercheur.

Urgence

C’est dans ce contexte que Volodymyr Zelensky profite d’un moment historique dans l’histoire de l’Europe pour faire appel à de nouvelles aides. Le président souhaite un nouvel armement lourd, notamment des avions de combat. Pourtant, ce n’est pas forcément cet élément qui permettra un tournant de la guerre.

« Ce ne sont pas des chars ou même des avions qui retourneront une situation de guerre. En tout cas, ce ne sont pas les seuls éléments. Pour l’instant, ce qui prime, c’est la rapidité de livraison. Une livraison comprennant des packages pertinents, que les Ukrainiens pourront utiliser rapidement », commente Nicolas Gosset. « Les avions, c’est sur du plus long terme. Les militaires ukrainiens doivent se former pour les utiliser. Il existe des alternatives comme des missiles à plus longue portée pour toucher l’arrière-garde russe et sécuriser l’avancée de chars. Ces alternatives sont sûrement discutées en privé ».