À Waterloo, le Coiffeur Paul a fêté ses 75 ans: «On est parti pour au moins 25 ans de plus» (photos)

Ouvert le 25 janvier 1948, le Coiffeur Paul, situé rue Bruyère Saint-Jean à Waterloo, a fêté cette année ses 75 ans d’existence. « C’est mon grand-père, Paul, qui a ouvert le commerce. À son décès, ma maman a repris les rênes et maintenant qu’elle est pensionnée, c’est à mon tour », confie Aurélien, le petit-fils du créateur.

Le grand-père d’Aurélien a ouvert le salon en 1948. - D.R.

Aujourd’hui, c’est l’un des commerces les plus anciens de la commune de Waterloo. « On a célébré ça au restaurant avec toute l’équipe et durant la semaine d’anniversaire, les clients pouvaient tenter de remporter une coupe gratuite », ajoute le coiffeur.