Plus de 17.000 enfants n’ont toujours pas d’endroit de camp pour l’été prochain

Au total, les animateurs et animatrices responsables sont à la recherche de 424 endroits de camp pour cet été, un chiffre légèrement supérieur à celui de l’an dernier. Pour être plus précis, ils ont besoin de 275 bâtiments (écoles, salles des fêtes, infrastructures sportives, etc.) et de 149 prairies pour y planter des tentes.

La majorité des groupes impactés sont ceux qui ont été forcés de décaler leurs dates habituelles de camp de la première à la deuxième quinzaine de juillet en raison de la réforme du rythme scolaire, indiquent les mouvements de jeunesse francophones.