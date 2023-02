Turquie: le magnifique geste de Nicolo Zaniolo pour les victimes du tremblement de terre (vidéo)

Tout juste arrivé à Galatasaray, Nicolo Zaniolo a eu des pensées pour les victimes du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie. Lors de son officialisation, l’ancien joueur de l’AS Roma a tenu à adresser un message de soutien aux victimes du séisme, mais pas que.

Pour ses premiers mots, Zaniolo lance : « Je suis désolé pour Muhammed et pour le peuple turc. J’ai fait un don pour aider. Apportons notre contribution, tous ensemble, pour un avenir meilleur et plus fort ». Mais ce n’est pas tout, alors qu’il avait également participé à une distribution de kits de première nécessité à destination des rescapés, l’international italien a choisi un numéro très symbolique.