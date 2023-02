Les enfants des Pellissard sont-ils harcelés à l’école depuis leur reconversion dans le X? Amandine nous répond!

Depuis quelques jours, Amandine et Alexandre Pellissard ne cessent de faire parler d’eux. Les anciennes vedettes de « Familles nombreuses : la vie en XXL », qui ne participent plus à l’émission de TF1, ont décidé d’abord de se lancer dans les photos de charme (et dénudées), avant de très vite passer au tournage d’un film pornographique professionnel, pour un célèbre site français.

Certains internautes estiment que les nouvelles activités des Pellissard pourraient porter préjudice à leurs huit enfants. Nous avons demandé à Amandine si ses enfants étaient harcelés à l’école. « À part Leo, notre aîné, aucun de nos autres enfants ne sait ce qu’on fait parce qu’il y a un temps pour tout. Lorsqu’ils seront en âge de comprendre, on leur expliquera. Mes enfants sont élevés dans une liberté de parole, on essaie de dédramatiser parce que quand on dramatise, c’est anxiogène pour un enfant. On est très attentifs et soucieux de leur bien-être. On veille, on est très présents », nous explique-t-elle en exclusivité.