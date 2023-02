Un jeune décède d’une overdose à Dinant, six ans requis contre le fournisseur présumé

Une peine de six ans de prison a été requise ce jeudi par le parquet de Namur devant le tribunal correctionnel de Dinant, à l’encontre d’un homme né en 1981. Le quadragénaire était poursuivi pour un trafic de cocaïne, speed et méthadone commis entre fin 2018 et début 2019 à Ciney, avec la circonstance que l’usage de la méthadone fournie a causé le décès d’un jeune homme de 22 ans le 3 février 2019 à Dinant. Des peines de probation autonome ont par ailleurs été requises contre six autres personnes poursuivies pour non-assistance à personne en danger.

Le dealer aurait fourni de la méthadone à la victime en rentrant d’une soirée à laquelle une bonne partie des prévenus ont participé. Bien qu’il fût le seul à posséder de la méthadone, il conteste les faits. Son avocate signale que la victime a très bien pu s’en procurer par le biais d’une autre personne lors de la soirée ou bien s’être servie elle-même dans le pot de son client.