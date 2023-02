La plateforme de livraison Deliveroo supprime près d'un poste sur 10

« Au cours des dernières années, les effectifs ont augmenté très rapidement », a déclaré jeudi le directeur général Will Shu dans une annonce au personnel publiée sur le site web de l’entreprise. « C’était en réponse au taux de croissance sans précédent grâce aux vents arrière liés au coronaire. Mais nous sommes maintenant confrontés à des vents contraires économiques sérieux et inattendus. » Il entend par là une inflation élevée, la crise énergétique et les craintes d’une récession au Royaume-Uni, entre autres.

Pendant longtemps, Deliveroo a surtout voulu croître rapidement pour conquérir des parts de marché et a considéré les pertes comme acquises. Maintenant, faire des bénéfices devient plus important. « Nous sommes une entreprise en pleine croissance, mais les entreprises comme la nôtre doivent désormais aussi choisir une voie claire vers le profit », déclare le cadre supérieur. Deliveroo a récemment annoncé que le nombre de commandes au quatrième trimestre était inférieur de 2 % à celui de l’année précédente, bien que les revenus tirés de ces commandes aient tout de même augmenté.